Foto ufficio stampa Borriello

Torre del Greco – Borriello: ‘Andremo in ogni strada e vicolo, nessuno si dovrà sentire escluso dal nostro progetto di sviluppo’

Prosegue la campagna d’ascolto di Ciro Borriello, candidato a sindaco di Torre del Greco sostenuto da nove partiti e movimenti politici (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Borriello Sindaco, Insieme per la Città, La Svolta, Torre Futura, Rinascita Torrese e Ripartiamo Insieme), tra i rioni della città.

Dopo il primo appuntamento dello scorso week end nelle piazzette del centro storico e in zona porto, domani, venerdì 17 marzo, a partire dalle 8.30, tappa a Leopardi (zona Palazzone) e Cappella Nuova per incontrare i cittadini e raccogliere le istanze da inserire nel prossimo programma di governo cittadino: «Andremo in ogni strada e vicolo, nessuno si dovrà sentire escluso dal nostro progetto di sviluppo», l’impegno del candidato sindaco