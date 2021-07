Torre del Greco – Caldarola e Piccirillo raccolgono l’invito dei Grillini: “Dimissioni subito!”

Con post via social, i consiglieri Luigi Caldarola e Ciro Piccirillo raccolgono l’invito delle dimissioni entro oggi per andare a votare in autunno. Ipotesi ad ora poco concreta con il Sindaco Palomba pronto a rimanere alla guida della città