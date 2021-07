Boscoreale- Consiglio Comunale il 3 agosto alle 11:30

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica di prima convocazione per martedì 3 agosto ore 11:30, e mercoledì 4 agosto ore 12:00 in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione verbali sedute precedenti; Azienda Speciale Ambiente Reale. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2020; approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 1.1.2022 – 31.12.2025; verifica equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ex art.193 comma 2, e variazioni di assestamento ex art. 175 comma 8, D. Lgs 267/2000; piano economico finanziario rifiuti per l’anno 2021. Esame e approvazione; riconoscimento debiti fuori bilancio.