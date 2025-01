Torre del Greco – Al via la prima edizione del FantaSanremo del Forum dei Giovani

Al via la prima edizione del FantaSanremo del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’ente di rappresentanza giovanile invita la comunità a partecipare alla competizione online basata sul Festival di Sanremo. Per partecipare sarà necessario registrarsi all’applicazione “FantaSanremo”, disponibile per dispositivi mobili. La competizione, basata sul più celebre gioco del Fantacalcio, consiste nel proporre la propria squadra di cantanti in gara. Ogni partecipante avrà a disposizione dei crediti virtuali che potrà utilizzare per “acquistare” gli artisti. Durante le cinque serate del Festival di Sanremo ogni cantante riceverà dei bonus o dei malus a cui corrisponderanno dei punti sui quali si baserà la classifica della Lega creata dal Forum dei Giovani Torre del Greco. È possibile accedere alla competizione attraverso i canali ufficiali dell’ente di rappresentanza giovanile torrese oppure cercando sull’app la lega “FantaForum TDG”. Sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 di lunedì 10 febbraio. Il vincitore riceverà in palio inediti premi a cura del Forum dei Giovani. «Il Festival e il FantaSanremo sono diventati un fenomeno di costume, in particolare nelle ultime edizioni l’interesse delle giovani generazioni è stato particolarmente elevato, grazie anche allo svecchiamento della kermesse. Per questo motivo abbiamo ritenuto utile organizzarlo come Forum dei Giovani, al fine di promuovere una forma di gioco sana e gratuita favorendo l’aggregazione e l’interazione, creando un senso di comunità attorno a un evento comune» – spiega il consigliere del Forum Claudio Esposito.

«Un’attività ludica che rientra perfettamente nei parametri delle aree di interesse del Forum. Invitiamo tutta la comunità a partecipare per rendere ancora più entusiasmante la settimana dedicata alla kermesse del Festival di Sanremo» – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.