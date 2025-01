Napoli – Sorpreso con droga, in manette 27enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 27enne di origine gambiana con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Settimo Duchesca, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima si poi è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi, 4 bustine contenenti circa 3 grammi di marijuana e 350 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante