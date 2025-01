Torre del Greco – Controlli in centro: cinquanta i verbali elevati, portate via alcune auto poste in divieto di sosta

Quasi 150 persone identificate, con cinquanta verbali elevati e alcune auto prelevate attraverso l’ausilio del carroattrezzi perché poste in divieto di sosta. Sono i dati emersi dalla serata di controlli interforze che ieri, sabato 25 gennaio, hanno interessato le principali arterie del centro cittadino, in particolare quelle dove più evidente è il fenomeno della cosiddetta movida.

La serata di ieri segna di fatto la ripresa delle attività del presidio interforze eseguite dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, dagli agenti del locale comando di polizia municipale e dagli uomini della Guardia di Finanza. Sono stati impegnati in totale 24 agenti ed ufficiali fino a tarda notte, coordinati sul posto dal comandante dei militari dell’Arma, Francesca Romana Ruberto, e per la polizia municipale dal dirigente Gennaro Russo e dal tenente Gerardo Visciano.

Stando ai dati in possesso del comando dei caschi bianchi, sono state identificate 150 persone ed elevati cinquanta verbali per varie contravvenzioni al codice della strada, In particolare, i fenomeni più riscontrati sono stati quelli legati alla guida di ciclomotori senza la patente, il mancato utilizzo del casco e l’assenza della regolare copertura assicurativa.

Particolare attenzione è stata data anche all’aspetto legato alla sosta selvaggia, in particolare sui marciapiedi, specie nella zona compresa tra via Diego Colamarino e via Vittorio Veneto dove, oltre alle contravvenzioni, alcuni veicoli sono stati prelevati utilizzando il carroattrezzi.

Da ciò che si apprende, tali controlli verranno regolarmente eseguiti in tutti i fine settimana, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza ai cittadini residenti nelle zone interessate dalla movida.