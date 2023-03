Torre del Greco- Evade ed aggredisce gli agenti: arrestato 36enne di Largo Gabella del Pesce

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno controllato l’abitazione di un uomo in largo Gabella del Pesce a Torre del Greco accertando che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori, poco dopo, hanno rintracciato in via San Giuseppe alle Paludi l’uomo il quale, alla loro vista, si è avvicinato all’autovettura di servizio ed ha sferrato un calcio alla portiera lato guida; pertanto gli agenti, dopo una colluttazione e con il supporto di un’altra pattuglia, lo hanno bloccato.

G.C., 36enne di Torre del Greco, è stato arrestato per evasione, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.