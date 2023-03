Napoli- Toledo: interrompe la circolazione dei treni per 45 minuti. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la fermata della metropolitana “Toledo” per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una dipendente ANM la quale ha raccontato che un uomo stava molestando i passeggeri ed era sceso più volte sui binari bloccando la circolazione dei treni per circa 45 minuti.

Gli operatori hanno individuato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di aggredirli ma, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.