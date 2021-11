Torre del Greco aderisce all’iniziativa “ILLUMINA NOVEMBRE”, Palomba: “In prima linea nelle azioni di solidarietà sociale”

Anche la città di Torre del Greco aderisce all’iniziativa “ILLUMINA NOVEMBRE” finalizzata a richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca per la lotta contro il cancro del polmone.

L’evento, giunto quest’anno, al settimo appuntamento consecutivo e promosso dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato “ALCASE Italia ODV” mira a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica riguardo una patologia che – diversamente dalla cultura comune – oggi vede aumentare, di giorno in giorno, le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato, attraverso l’introduzione di farmaci ad azione molecolare, nonché, attraverso inibitori del checkpoint immunitario.

Così, i comuni che hanno inteso aderire alla “mission” dell’iniziativa, illumineranno di bianco i monumenti più importanti dei loro territori, il 13 Novembre e per i giorni successivi, secondo una propria valutazione.

A Torre del Greco, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha inteso predisporre – già dalla serata di venerdì 12 Novembre e sino a lunedì 15 Novembre – l’illuminazione dell’imponente colonnato di Palazzo Baronale e dell’antico sito delle Cento Fontane per indirizzare e rivolgere un messaggio di solidarietà a quanti affetti dalla patologia.

“Il cancro al polmone – le parole del sindaco Giovanni Palomba– rappresenta, purtroppo, una realtà della nostra società. Sono importanti e necessarie azioni condivise di sensibilizzazione culturale e sociale con le Istituzioni territoriali, finalizzate ad una corretta strategia comunicativa nei confronti di una malattia che, oggi, può davvero essere riletta ed affrontata – come ci viene prospettato dalla comunità medico-scientifica – in modo positivo ed in chiave ragionevolmente ottimista. Torre del Greco, da sempre, in prima linea nelle azioni di solidarietà sociale, non poteva sottrarsi ad una tale testimonianza”.