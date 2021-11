Torre del Greco- Al via la quarta edizione “Filma il tuo presepe 2021”

Al via la quarta edizione “Filma il tuo presepe 2021”, organizzata dalla Proloco di Torre del Greco con l’Associazione presepisti torresi “amiamo il presepe”. Il modulo d’iscrizione al concorso sarà reperibile in tre modalità:

– presso la sede proloco di torre del greco corso Avezzana 26;

-sui social network della Proloco di Torre del Greco;

– al link scaricabile direttamente dal QR code al manifesto.

Ogni partecipante dovrà compilare il modulo d’iscrizione entro e non oltre il 30 novembre 2021. Sarà possibile inviare il modulo tramite e-mail all’indirizzo filmailtuopresepe.prolocotdg@gmail.com o, per chi è impossibilitato, compilarlo e successivamente consegnarlo in formato cartaceo presso la sede della Proloco di Torre del Greco, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 oppure presso la profumeria Lesar via Roma/ via Diego Colamarino.