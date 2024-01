Foto pagina Facebook sscnapoli

Torino – Napoli 3-0, le pagelle: Mazzocchi esordio da incubo, male i centrali, Kvara e Zielinski

GOLLINI 6: poco da fare sui gol subiti, compie un miracolo su Zapata nella ripresa. Fulminato

MARIO RUI 5,5: non commette grosse sbavature in difesa ma in fase offensiva non dà il giusto apporto. Spento (dal 59′ ZERBIN 5,5: non incide più di tanto, entra a gara già compromessa. Timido)

RRAHMANI 5: fatica nei duelli individuali con gli attaccanti granata, affonda nella ripresa. Sovrastato

JUAN JESUS 5: parte discretamente poi si sbriciola insieme all’intero reparto arretrato. Asfaltato

DI LORENZO 5,5: buon primo tempo arrivando spesso sul fondo per mettere palloni pericolosi. Cala vistosamente nella ripresa. Stanco

CAJUSTE 5: si muove con un certo dinamismo ma in generale conclude poco. Fumoso (dal 77′ GAETANO s.v.)

LOBOTKA 5: autore di un grande salvataggio in difesa nella prima frazione, per il resto fatica a prendere in mano le redini del gioco. Opaco

ZIELINSKI 4,5: nessuna giocata degna di nota, si vede davvero poco. Fantasma (dal 46′ MAZZOCCHI 4: esordio da incubo per lui. La sua gara dura 4 minuti, viene espulso per un brutto fallo. Sciagurato)

KVARA 5: poche volte riesce a saltare l’uomo, praticamente mai pericoloso. Ectoplasma

RASPADORI 5,5: è il più pericoloso dei suoi. Spreca un’ottima chance nel primo tempo, si muove tanto e poi cala col passare dei minuti. Sprecone (dal 59′ SIMEONE 5,5: ci mette il solito impegno provando a mettere pressione alla difesa di casa ma non basta. Polveri bagnate)

POLITANO 5: stavolta incide poco. Non trova varchi per le sue sgroppate, crea pochissimo. Irriconoscibile (dal 67′ LINDSTROM 5,5: prova qualche incursione ma non è nemmeno assistito bene dai compagni. Inconcludente)