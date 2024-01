Torino- Napoli: 3-0. E’ notte fonda! Azzurri sconfitti anche a Torino

Finisce 3-0 per il Torino guidato da Ivan Juric l’ultima gara del girone di andata 2023-2024: gli azzurri cadono sotto i colpi di Sanabri, Vlasic e Buongiorno.

La partita di oggi mette in evidenza tutti i limiti che hanno e stanno caratterizzando la stagione dei Campioni d’Italia: una squadra svogliata, senza mordente e motivazioni, con una coppia di centrali che viene imbucata da chiunque. Non ci sono più gli spunti qualitativi di Zielinski e Kvara, che avevano consentito di vincere lo scudetto lo scorso anno. Lì davanti si gioca a chi colpisce il portiere avversario: anche oggi Raspadori ha centrato in pieno M.Savic.

In questo marasma confusionale entra Mazzocchi, che dopo 4 minuti si fa cacciare fuori.

Inutile addentrarsi nella cronaca, la speranza è si finisca degnamente un campionato che, al giro di boa, non ha già più nulla da dire per i Campioni d’Italia.

Torino – Napoli: 3-0 (pt 1-0)

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji (78′ Sazonov), Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic (90′ Gineitis), Lazaro, Vlasic (90′ Karamoh), Sanabria (90′ Seck), Zapata (78′ Pellegri). All. Juric

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (59′ Zerbin), Cajuste (77′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (46′ Mazzocchi), Politano (69′ Lindstrom), Kvaratskhelia, Raspadori (59′ Simeone). All.Mazzarri

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 43′ Sanabria, 52′ Vlasic, 66′ Buongiorno

Note: espulso Mazzocchi al 50′. Ammoniti Zielinski, Juan Jesus.