Taranto – Turris: 0-0. Le parole di Caneo: “C’è un po’ di amaro in bocca, i ragazzi mi sono piaciuti, bisogna finalizzare con più cattiveria.”

Ai microfoni, dopo il match tra Taranto e Turris, abbiamo mister Bruno Caneo.

“C’è un po’ di amaro in bocca, ma sappiamo che è la prima di campionato. Dobbiamo migliorare le finalizzazioni dalla trequarti in poi. Oggi i ragazzi mi son piaciuti, dobbiamo finalizzare con più cattiveria. Il migliore in campo è stato il loro portiere. È motivo di orgoglio andare in casa del Taranto a giocare con personalità.” Esordisce così il tecnico, che è visibilmente amareggiato per il pari. Poi ha parole di elogio per Ghislandi: “Ghislandi l’ho visto bene, ha avuto personalità, ma in generale sono contento di tutti. Li ringrazio perché lavorano tanto e con impegno.”

E poi, conclude il tecnico corallino dicendo: “Quando abbiamo tanti calciatori di qualità e personalità, possono essere spostati in tutti i ruoli dell’attacco, basta saper attaccate. Se dovesse rimanere Pandolfi, avremo 4 attaccanti per tre posti, senza dimenticare Longo e Pavone. Grande prestazione di Bordo che ha dimostrato di poter stare con noi e può giocarsi il posto da titolare.”