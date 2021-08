Taranto – Turris: 0 – 0. Esordio con un pari a reti bianche per i corallini

Finisce con un pari a reti bianche la prima di campionato tra Taranto e Turris.

I corallini nel complesso hanno giocato una buona partita. Ai punti avrebbero meritato di più dei padroni di casa.

Primo tempo

Al 4′ prima occasione Turris con Bordo che calcia da fuori area, ma Chiorra manda in angolo.

Al 23′ la Turris batte velocemente una punizione da centrocampo, Leonetti riceve il passaggio in profondità, si accentra, ma calcia malissimo.

Al 25′ ancora una buona opportunità per la Turris. Giannone mette un buon cross dalla destra, la palla attraversa tutta l’aria di rigore e arriva a Nunziante che di testa colpisce male.

Al 39′ prima occasione per i padroni di casa.

Dagli sviluppi di un corner, il pallone arriva sulla testa di Benassai che colpisce, ma spedisce il pallone sulla traversa.

Secondo tempo

Al 59′ ancora Turris pericolosa, stavolta con Ghislandi che colpisce di testa a pochi passi dalla porta, ma il pallone finisce alto.

Al 63′ miracolo di Chiorra che salva su un tiro da fuori area di Bordo togliendo la palla dall’angolino basso e manda in corner.

Al 64′ ancora Ghislandi pericoloso di testa che dagli sviluppi di un corner colpisce da pochi passi, ma ancora una volta manda alto.

All’80’ ancora Turris vicina al gol, stavolta con Pandolfi che colpisce a due passi dalla porta, ma calcia pianissimo e blocca l’estremo difensore del Taranto.

Al 81′ Taranto vicino al gol con Italeng che calcia in diagonale da buona posizione, il pallone finisce a lato.

Un pari che lascia l’amaro in bocca per come è avvenuto. In difesa gli uomini di Caneo, hanno retto bene e non hanno rischiato quasi nulla. In attacco purtroppo è mancato il gol, ma la prestazione lascia ben sperare per una salvezza tranquilla.