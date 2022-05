Spezia – Napoli 0-3, le pagelle: Politano vivace, si rivede Zielinski. Ottimo Demme

MERET 6: nel complesso poco impegnato, si limita all’ordinaria amministrazione dando tranquillità alla difesa. Saldo (dall’81’ MARFELLA s.v.)

ZANOLI 6,5: buona prestazione in fase difensiva con diverse chiusure e diagonali intelligenti. Ha gamba e forza per proporsi anche in sovrapposizione. Affidabile

JUAN JESUS 6,5: Spalletti gli concede la maglia da titolare, un premio per l’ottima stagione disputata. Concede pochissimo a Manaj, vince tutti i duelli. Certezza

KOULIBALY 6,5: pochi grattacapi dalle sue parti, esce spesso palla al piede con personalità impostando da dietro. Colonna

GHOULAM 6,5: gara da passerella finale all’ultima in maglia azzurra. Mostra una buona forma fisica provando la giocata senza strafare. Peccato per i tanti infortuni che ne hanno limitato la carriera. Sfortunato