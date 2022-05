Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Marfella: “Debuttare in Serie A è stato un sogno che si è realizzato”

“E’ un sogno come per tutti i ragazzi napoletani poter debuttare nel Napoli in Serie A“. Davide Marfella parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss per il suo esordio in campionato nel finale di Spezia-Napoli.

“Sono felicissimo per questa occasione che ho avuto. Per me è stato un pomeriggio indimenticabile, non mi aspettavo di entrare. Quando Spalletti mi ha detto di riscaldarmi sono stato preso dall’emozione”.

“Quando sono entrato in campo ho fatto un lungo respiro e poi mi sono calmato. E’ stato un momento bellissimo, è andata bene”.

“Per me è stato stupendo allenarmi con Meret e Ospina non solo per la grande classe che hanno ma anche per la caratura umana che mi hanno trasmesso. Li ringrazio tantissimo sia per l’affetto sia per avermi insegnato alcuni segreti di cui farò tesoro”.

“Con Spalletti ho avuto un rapporto buonissimo, è un uomo preparatissimo e un allenatore meticoloso. Ci ha dato una grande spinta stando sempre sul pezzo a aiutandoci ad ottenere l’obiettivo della Champions”.

“Io sono di Pozzuoli e sono orgoglioso di questo debutto per i miei familiari e per miei amici di infanzia. Qualcuno si è anche commosso, è stata una giornata emozionante che divido con tutti coloro che mi sono vicini e che mi hanno sempre voluto bene”.