Sorrento – 300 euro di tonno nel passeggino con un bimbo di 2 anni: arrestata 20enne e denunciata la complice minorenne

Due donne sono finite nei guai a Sorrento, sorprese con un “carico” di tonno nel passeggino.

E’ successo a pochi minuti dalla chiusura di un supermercato della penisola sorrentina. Una 20enne e una 17enne, entrambe di origini romene, sono entrate nel market con un bambino di due anni accomodato in un passeggino.

Hanno raggiunto lo scaffale dei sott’oli e agguantato decine di scatolette di tonno. Per evitare di essere beccate, hanno sfruttato il passeggino come nascondiglio, sistemando il cibo in scatola sotto al piccolo.

I dipendenti della struttura se ne sono accorti e hanno composto il 112.

I carabinieri delle locali stazione e sezione radiomobile sono arrivati un attimo dopo che le donne hanno varcato le barriere senza pagare.

La maggiorenne è stata arrestata ed è ora in camera di sicurezza. Per la minore una denuncia in stato di libertà. La merce – circa 300 euro il valore complessivo – è tornata sugli scaffali.