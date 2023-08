Serie A – Vincono Napoli e Milan, frena la Juventus. Ko Lazio e Roma

La seconda giornata di Serie A si apre con la vittoria a sorpresa del Frosinone, che tra le mura amiche batte 2-1 l’Atalanta. Altro ko invece per l’Empoli. I toscani perdono 2-0 in casa del Monza e restano a quota zero punti in classifica. Vola a punteggio pieno il Milan, che a San Siro rifila un netto 4-1 al Torino confermando di essere in ottima forma. Male invece la Roma. I giallorossi perdono 2-1 al Bentegodi contro il Verona e restano con un solo punto conquistato nelle prime due gare. Ottimo l’avvio degli scaligeri che inanellano così la seconda vittoria in altrettante partite. Frena la Juventus, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Bologna. Pari anche per la Fiorentina, che spreca il doppio vantaggio e viene bloccata sul 2-2 da un ottimo Lecce. Male la Lazio, che incassa il secondo ko cadendo per 1-0 all’Olimpico contro il Genoa. Non stecca invece il Napoli. Gli azzurri piegano 2-0 il Sassuolo e volano a punteggio pieno insieme a Milan e Verona. Chiudono il turno Salernitana – Udinese e Cagliari – Inter.