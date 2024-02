Fonte legaseriea.it

Serie A – Vincono Inter e Juventus. Pari per Napoli e Milan

JUVENTUS – FROSINONE

Torna a vincere la Juventus che in casa contro il Frosinone conquista i 3 punti allo scadere, grazie alla rete di Rugani. Bianconeri avanti dopo solo 3 minuti grazie al gol di Vlahovic, bravo a girare in rete il pallone servito da McKennie. Il vantaggio della Juventus dura solo 11 minuti: Cheddira arriva per primo di testa sul cross di Zortea e firma l’1-1. Al 27′ la formazione di Di Francesco trova anche il secondo gol, grazie a Brescianini, che conclude di forza l’assist da rimessa laterale di Valeri. La Juventus si riversa in avanti e prima della fine del primo tempo trova il pareggio con Vlahovic. Nella ripresa i bianconeri cercano la rete della vittoria, trovandola all’ultimo assalto con Rugani, che deposita in gol un pallone prolungato di testa da Vlahovic, su azione d’angolo. Con questo successo Massimiliano Allegri arriva a quota 1002 punti in carriera in Serie A.

CAGLIARI – NAPOLI

A Cagliari il Napoli guidato da Calzona vede sfumare la vittoria al 96′. Nel primo tempo gara equilibrata, con occasioni da entrambe le parti: Al 29′ ci prova Raspadori, ma la sua conclusione vene respinta da Scuffet. Passano sei minuti e il Cagliari si vede annullare un gol per un fuorigioco di Lapadula. Nella ripresa azzurri in vantaggio al minuto 65 grazie alla rete di Osimhen che deposita in rete un preciso cross di Raspadori. Il Napoli prova a chiudere la partita, ma trova sempre un attento Scuffet. Al 96′ è invece il Cagliari a trovare la rete dell’1-1 con Luvumbo che approfitta di una distrazione difensiva del Napoli e firma il pari.

LECCE – INTER

L’Inter si impone a Lecce con un netto 4-0 e consolida ulteriormente la vetta della classifica. Ai nerazzurri bastano 15 minuti per andare in vantaggio, grazie alla rete numero 100 di Lautaro Martinez in Serie A TIM. Nella ripresa l’Inter non si ferma e al 54′ realizza il secondo gol con Frattesi, su assist di Sanchez. Due minuti dopo Frattesi veste i panni dell’assist-man e serve a Lautaro Martinez la palla per il 3-0. Al 67′ è De Vrij a chiudere definitivamente la contesa, con un preciso colpo di testa su angolo di Dimarco.

MILAN – ATALANTA

A San Siro Milan e Atalanta raccolgono un punto a testa. Partono subito forte i rossoneri che dopo 3 minuti vanno in vantaggio. Autentica prodezza di Leao che parte da sinistra, supera Holm e Scalvini e da posizione defilata trova l’incrocio dei pali. Il Milan non si ferma e mantiene un costante possesso palla, pur senza impensierire ulteriormente Carnesecchi. Sul finire del primo tempo l’Atalanta trova il pareggio su calcio di rigore, decretato per fallo di Giroud su Holm. Sul dischetto Koopmeiners calcia centrale e firma l’1-1. Nella ripresa la migliore occasione capita sui piedi di Calabria, ma il suo sinistro è respinto ottimamente da Carnesecchi. Posizioni invariate in classifica per le due squadre: il Milan resta al terzo posto, l’Atalanta al quinto, a due lunghezze dal Bologna.