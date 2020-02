Serie A – Tonfo Juve, aggancio Inter. Lazio a -1 dalla vetta, Napoli e Roma ko

Tonfo Juve e aggancio Inter, questa la sintesi della 23° giornata di Serie A. Clamoroso ko dei bianconeri, che cadono 2-1 al Bentegodi contro il Verona. Gli scaligeri si confermano rivelazione del campionato irrompendo in zona Europa League. Non falliscono invece i nerazzurri di Conte, che vincono un derby vietato ai deboli di cuore. Il Milan termina il primo tempo sopra di due gol, nella ripresa sale in cattedra l’Inter che ribalta tutto e vince 4-2. Ad un solo punto dalla coppia di testa c’è la Lazio, che sconfigge 1-0 il Parma al Tardini confermandosi in piena corsa scudetto. Respira aria di alta classifica anche il Bologna, che inguaia la Roma sbancando l’Olimpico. I giallorossi perdono 3-2 incappando nella seconda sconfitta consecutiva. Ne approfitta l’Atalanta, che si impone 2-1 a Firenze e si porta da sola al quarto posto a +3 sulla squadra di Fonseca. In coda successi importanti per Sampdoria, Lecce, e Genoa. I blucerchiati battono 3-1 in rimonta il Torino, amaro l’esordio di Longo sulla panchina dei granata al quarta sconfitta consecutiva. I pugliesi restano fuori dalla zona rossa grazie al colpaccio al San Paolo, con il Napoli battuto 3-2. Sorride anche l’altra metà di Genova, con i rossoblù che si impongono per 1-0 sul Cagliari e restano a tre punti dalla salvezza. Brutta involuzione per i sardi, che nel 2020 hanno raccolto solo tre punti. Termina 1-1 il confronto tra Brescia e Udinese, con i friulani che strappano il pari nel finale. Resta fanalino di coda la Spal, che perde 2-1 in casa contro il Sassuolo. Per gli estensi terzo ko di fila e panchina di Semplici appesa ad un filo.