Serie A – Roma ko, pari Lazio e Juventus. Ok Atalanta

Negli anticipi del sabato di Serie A colpaccio esterno del Torino che vince 1-0 in casa del Sassuolo e conquista la seconda vittoria consecutiva. Vola la Fiorentina, che vince 2-1 a Marassi contro il Genoa ed inanella il terzo successo di fila. Dopo il pari di domenica scorsa si rilancia l’Inter. I nerazzurri travolgono il Bologna con un tennistico 6-1 e sale a 10 punti in classifica. Torna a sorridere l’Atalanta, che si impone per 1-0 all’Arechi contro una Salernitana ancora a zero punti. Tre punti importanti per la Sampdoria, che infligge un secco 3-0 all’Empoli al Castellani. Successo pesante in chiave salvezza per lo Spezia, che sconfigge 2-1 il Venezia al Penzo. Buona la prima di Tudor sulla panchina del Verona. Gli scaligeri battono 3-2 la Roma costringendo Mourinho al primo ko stagionale. Non va tanto meglio ai cugini laziali, che vengono bloccati sul 2-2 dal Cagliari del neo allenatore Mazzarri. Nel big match della giornata la Juventus impatta 1-1 contro il Milan allo Stadium e resta con soli 2 punti in classifica dopo 4 giornate. Chiude il turno il confronto tra Udinese e Napoli, con gli azzurri che in caso di vittoria salirebbero da soli in vetta alla classifica.