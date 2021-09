Serie A – Vola il Napoli, le milanesi inseguono. Primo successo Juve

Napoli sempre primo e le milanesi inseguono. L’Inter batte 3-1 in rimonta una lanciatissima Fiorentina che era reduce da tre successi di fila. I nerazzurri restano secondi a pari punti con i cugini milanisti, che battono 2-0 il Venezia a San Siro. Continua a volare il Napoli. Altro poker per gli azzurri, che dopo l’Udinese asfaltano la Sampdoria a Marassi e fanno 5 su 5 mantenendo il primato solitario. Sorride anche l’Atalanta, che in casa piega 2-1 il Sassuolo conquistando la seconda vittoria di fila e il ritorno nelle parti alte della classifica. Frena ancora la Lazio, che strappa l’1-1 in casa del Torino solo nel finale. La Roma di Mourinho torna al successo piegando 1-0 l’Udinese all’Olimpico. Finisce con uno scoppiettante 2-2 il confronto tra Bologna e Genoa. Prima vittoria in campionato per la Juventus. I bianconeri battono 3-2 lo Spezia in rimonta non senza soffrire. Primo punto stagionale per la Salernitana, che tra le mura amiche pareggia 2-2 contro il Verona. Colpo esterno importante infine per l’Empoli, che vince 2-0 sul campo del Cagliari.