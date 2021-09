Fonte UEFA.com

Europa League – Pari in rimonta per il Napoli, ko Lazio

Betis e Napoli ottengono rispettivamente tre punti e un punto in rimonta, mentre la Lazio viene sconfitta in Turchia; bene West Ham e Lyon.

La doppietta di Victor Osimhen regala il pari in rimonta al Napoli dopo il 2-0 iniziale del Leicester. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Ayoze Pérez dopo una splendida azione corale, e raddoppiano nella ripresa con Harvey Barnes. Osimhen accorcia le distanze con un bel gol, e nel finale completa la rimonta con un poderoso colpo di testa su cross di Matteo Politano. Il Leicester resta in dieci per l’espulsione di Wilfred Ndidi nei minuti di recupero ma la sfida termina in pareggio.

La statistica: Barnes ha segnato quattro gol in Europa col Leicester, e ha raggiunto Jamie Vardy e Riyad Mahrez nella classifica marcatori di sempre del club.

Real Betis – Celtic 4-3

L’allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, festeggia il suo 68esimo compleanno con una vittoria in rimonta contro il Celtic. Gli ospiti si portano sul 2-0 con un gol di Albian Ajeti e un rigore di Josip Juranović ma prima della fine del primo tempo Juan Miranda e Juanmi pareggiano i conti. Nella ripresa le reti di Borja Iglesias e Juanmi regalano un vantaggio rassicurante ai padroni di casa che sul finale subiscono la rete del 4-3 definitivo da Anthony Ralston.

La statistica: il Betis è imbattuto in casa nella fase a gironi di UEFA Europa League (V3 P3) e aveva subito un solo gol in sei partite prima di stasera.

Galatasaray – Lazio 1-0

Parte male l’avventura della Lazio nel Gruppo E della UEFA Europa League che perde in Turchia per un errore del portiere Thomas Strakosha. Il primo tempo si gioca su ritmi elevati, col Galatasaray che domina il gioco e la Lazio che è spesso costretta ad abbassarsi, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla squadra di Terim, soprattutto con Immobile. Nella ripresa il copione non cambia anche se gli ospiti sfiorano il vantaggio con Luis Alberto. Verso l’ora di gioco però arriva l’autogol di Strakosha che mette il pallone nella sua porta sulla svirgolata in chiusura di Manuel Lazzari per l’1-0 definitivo.

La statistica: La Lazio ha subito un autogol per la prima volta nella sua storia in Europa League, alla 71ª partita nella competizione.

Dinamo Zagreb – West Ham 0-2

Con un gol per tempo, il West Ham porta a casa i primi tre punti nella fase a gironi di UEFA Europa League. Gli Hammers dominano a Zagabria ma devono ringraziare due errori difensivi per le loro reti. Gli inglesi passano in vantaggio con una ribattuta di Michail Antonio dopo un passaggio troppo corto di Kévin Théophile-Catherine, e raddoppiano con Declan Rice che festeggia con un gol la 150esima presenza con gli Hammers dopo un altro passaggio sbagliato dai padroni di casa.

La statistica: il gol di Michail Antonio è stato il primo del West Ham in Europa (qualificazioni escluse) da una rete di Marc-Vivien Foé nel 1999.

Rangers – Lyon 0-2

I campioni di Scozia subiscono la prima sconfitta interna in UEFA Europa League sotto la guida di Steven Gerrard grazie a una rete per tempo del Lyon. Gli ospiti passano in vantaggio con una spettacolare rete di Karl Toko Ekambi e raddoppiano con un autogol di James Tavernier, con lo stesso difensore dei Rangers che colpisce la traversa sul finale.

La statistica: il Lyon ha perso una sola delle ultime 19 partite di UEFA Europa League (V12 P6).

Il meglio delle altre sfide

• Il diciottenne centrocampista del Leverkusen, Florian Wirtz, autore di due gol nella fase a gironi della passata stagione, ha segnato la rete decisiva in casa contro il Ferencváros, mentre il primo gol in prima squadra di Faustino Anjorin (19 anni) all’89’ ha regalato un punto alla Lokomotiv Moskva contro il Marseille.

• Oleg Reabciuk regala la vittoria all’Olympiacos in casa contro l’Antwerp a tre minuti dalla fine – primo gol in Europa per il terzino moldavo.

