Serie A – Napoli show, l’Inter non sbaglia. l’Atalanta ferma il Milan

Si apre con due pareggi a reti bianche la seconda giornata di Serie A. Finiscono 0-0 infatti Torino – Lazio e Udinese – Salernitana. Seconda vittoria per l’Inter, che rifila in secco 3-0 allo Spezia. Vittoria di misura per il Sassuolo, che piega 1-0 il Lecce tra le mura amiche. Continua a macinare gioco e gol il Napoli, che travolge 4-0 il Monza al Maradona restando a punteggio pieno. Finisce 0-0 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Mezzo passo falso per il Milan. I campioni d’Italia in carica non vanno oltre l’1-1 sul difficile campo dell’Atalanta. Termina con identico risultato il match tra Bologna e Verona. A chiudere la giornata Roma – Cremonese e Sampdoria – Juventus che si disputeranno domani.