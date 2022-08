Serie A – Inter ko, la Juventus frena ancora. Nessuna squadra a punteggio pieno

Nessuna squadra a punteggio pieno al termine della terza giornata di Serie A. Negli anticipi del venerdì il Monza incappa nella terza sconfitta perdendo 2-1 in casa contro l’Udinese. Brutto impatto con la massima serie per i brianzoli di Berlusconi. Pesante ko per l’Inter, che viene sconfitto per 3-1 all’Olimpico dalla Lazio. Grande prova dei biancocelesti che scavalcano i nerazzurri in classifica. Frena ancora la Juventus, che nel big match contro la Roma impatta 1-1 allo Stadium. Non sbaglia il Milan, che a San Siro piega 2-0 il Bologna. Successo esterno per il Torino, che si impone per 2-1 sul campo della Cremonese che resta così a zero punti in compagnia del Monza. Finisce con un pirotecnico 2-2 il confronto tra Spezia e Sassuolo. Secondo ko di fila per il Verona, che al Bentegodi perde 1-0 contro l’Atalanta. Vittoria importante per la Salernitana, i granata rifilano un pesante 4-0 alla Sampdoria all’Arechi. Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Franchi contro la Fiorentina, primo punto per il Lecce che impatta 1-1 con l’Empoli.