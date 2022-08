Serie A – Buona la prima per Milan e Inter, ok le romane

Si alza il sipario sul campionato di Serie A 2022/2023. Partono bene le milanesi, non senza qualche brivido. Il Milan batte 4-2 in rimonta l’Udinese mentre l’Inter piega 2-1 il Lecce al Via del Mare, trovando il gol vittoria in pieno recupero. Successi esterni per Atalanta e Torino. Gli orobici vincono 2-0 a Marassi contro la Sampdoria mentre i granata si impongono per 2-1 sul campo del neopromosso Monza di Berlusconi. Non sbagliano le romane. La Lazio batte 2-1 in rimonta il Bologna all’Olimpico mentre la Roma si impone per 1-0 in casa della Salernitana. Tre punti anche per Fiorentina e Spezia. I viola battono 3-2 la Cremonese trovando il gol vittoria in extremis, i liguri invece sconfiggono 1-0 l’Empoli al Picco. Chiudono la prima giornata Verona – Napoli e Juventus – Sassuolo che si giocheranno a Ferragosto.