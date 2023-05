Serie A – Milan e Inter in Champions League, Lecce salvo

Nella penultima giornata di Serie A Milan e Inter sono matematicamente in Champions. In attesa della finalissima contro il City i nerazzurri battono 3-2 l’Atalanta a San Siro e si assicurano un posto nella prossima competizione europea. I rossoneri si impongono per 1-0 allo Stadium contro la Juventus e strappano il pass Champions. Male la Roma, che con la testa già alla finale di Europa League viene sconfitta per 2-1 dalla Fiorentina, con i viola che ribaltano la gara nel finale. Vittoria al fotofinish per la Salernitana, che saluta l’Arechi battendo 3-2 l’Udinese. Termina 2-2 il match di Marassi tra Sampdoria e Sassuolo. In chiave salvezza spreca il Verona, che nel finale si fa bloccare sull’1-1 dall’Empoli al Bentegodi. Gli scaligeri sono ora a pari punti con lo Spezia, che ha incassato un pesante 0-4 casalingo per mano del Torino. Se la situazione resta invariata al termine del campionato si andrà allo spareggio. Fa festa invece il Lecce, che piega 1-0 il Monza grazie ad un penalty trasformato al decimo minuto oltre il 90esimo e resta matematicamente in A. Finisce 2-2 il confronto tra Bologna e Napoli, con gli azzurri che sprecano il doppio vantaggio. Vittoria rocambolesca infine per la Lazio. Gli uomini di Sarri sconfiggono 3-2 la Cremonese all’Olimpico con i grigiorossi che avevano rimontato il doppio svantaggio. Appuntamento al prossimo weekend per l’atto finale del campionato.