Serie A – Milan ad un punto dallo scudetto, Venezia e Genoa in B

Il Milan mette le mani sullo scudetto battendo 2-0 l’Atalanta a San Siro. I rossoneri restano a +2 sull’Inter, che vince 2-1 in casa di un Cagliari quasi spacciato. Ora agli uomini di Pioli basta un punto nell’ultimo match contro il Sassuolo per conquistare il tricolore. Primi verdetti in zona retrocessione: il Venezia, dopo appena un anno, torna in B insieme al Genoa. I lagunari strappano l’1-1 all’Olimpico contro la Roma ma non basta. I liguri invece perdono 3-0 al Maradona contro il Napoli. Terzo posto matematico per gli azzurri nell’ultima gara di Insigne al Maradona. La Salernitana pareggia 1-1 ad Empoli e sale a +2 sul Cagliari terzultimo, e domenica può conquistare una salvezza che sembrava un’utopia qualche mese fa. Festeggia già lo Spezia, che si impone per 3-2 sul campo dell’Udinese guadagnandosi aritmeticamente la permanenza in A. Successo esterno per il Torino, che piega 1-0 il Verona al Bentegodi. Tre punti in trasferta anche per il Sassuolo, vittorioso per 3-1 al Dall’Ara nel derby con il Bologna. Chiudono il penultimo turno di campionato Juventus – Lazio e Sampdoria – Fiorentina.