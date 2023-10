Serie A – La Juve piega il Milan, Inter in vetta

Il Napoli si impone 3-1 al Bentegodi contro il Verona e riprende la marcia verso i piani alti della classifica. Vittoria esterna anche per l’Inter, che si impone con un netto 3-0 sul campo del Torino e sale al primo posto. Tre punti per la Lazio, che sconfigge 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Successo in extremis per la Roma, che con un gol al 90′ piega il Monza all’Olimpico. Si rialza l’Atalanta, che batte 2-0 il Genoa e torna in zona Europa. Inizia con un pareggio l’avventura di Inzaghi sulla panchina della Salernitana. I granata impattano 2-2 contro il Cagliari acciuffando il pari in pieno recupero. Il Bologna si impone per 2-1 sul Frosinone e resta nella parte alta della classifica. Infine colpo grosso della Juventus. I bianconeri sbancano San Siro battendo 1-0 il Milan e si portano a -2 dalla vetta. A chiudere il turno Udinese – Lecce e Fiorentina – Empoli.