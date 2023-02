Serie A – Inter ko, il Napoli vola a +18. Ok Milan

Il Napoli sa soltanto vincere ed ipoteca lo scudetto. Nel primo anticipo della 24° giornata gli azzurri sbancano il Castellani di Empoli vincendo 2-0. Ottava vittoria di fila e +18 sull’Inter, che cade 1-0 a Bologna come lo scorso anno. Ormai per gli uomini di Spalletti il terzo scudetto è solo questione di aritmetica. I nerazzurri vengono agganciati dal Milan, che si impone per 2-0 a San Siro contro l’Atalanta. Nell’altro anticipo del sabato importante scatto salvezza del Sassuolo, che vince 1-0 a Lecce. Tre punti pesanti anche per la Salernitana, che all’Arechi batte 3-0 il Monza. Finisce 2-2 il confronto tra Udinese e Spezia. Il turno spezzatino prevede lunedì Verona – Fiorentina e Lazio Sampdoria, mentre martedì chiudono Cremonese – Roma ed il derby tra Juventus e Torino.