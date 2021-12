Serie A – Frena il Napoli, le milanesi si avvicinano. Flop Roma

Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con i successi di Atalanta, Fiorentina e Juventus. I bergamaschi difendono il quarto posto rifilando un pesante 4-0 al Venezia mentre i viola battono in rimonta 3-1 la Sampdoria. Tornano a sorridere gli uomini di Allegri, che dopo due ko di fila vincono 2-0 sul campo della Salernitana. Campani ora ultimi da soli dopo lo 0-0 del Bentegodi tra Verona e Cagliari. Frena il Napoli, che in vantaggio di due reti viene rimontato dal Sassuolo che strappa il 2-2 al Mapei Sradoum. Azzurri sempre primi ma accorciano le milanesi. Il Milan vince 3-0 in casa del Genoa mentre l’Inter batte 2-0 lo Spezia a San Siro. Gli uomini di Spalletti sono ora a +1 sui rossoneri e a +2 sui nerazzurri. Cade la Roma, che viene sconfitta per 1-0 da un ottimo Bologna. A chiudere il turno Torino – Empoli e Lazio – Udinese.