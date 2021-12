Serie A – Cade il Napoli, Milan primo. Inter e Atalanta da scudetto

Si rimescolano le carte in vetta alla classifica nella 16° giornata di campionato. Il Milan batte 2-0 la Salernitana a San Siro e vola in testa approfittando così della sconfitta casalinga del Napoli. Gli azzurri perdono 3-2 contro un’Atalanta in formato scudetto e scivolano al terzo posto scavalcati dall’Inter. Prova di forza importante quella dei nerazzurri, che rifilano un secco 3-0 alla Roma all’Olimpico e si portano a -1 dai cugini rossoneri. Sale al quinto posto la Fiorentina, che vince 3-2 sul difficile campo del Bologna e si conferma tra le squadre più in forma del campionato. Torna a sorridere la Lazio, che vince 3-1 in casa della Sampdoria e aggancia la Roma al settimo posto. Pirotecnica la sfida tra Venezia e Verona, con i lagunari che sprecano addirittura il triplo vantaggio finendo per perdere 4-3. Finisce 2-2 il confronto tra Spezia e Sassuolo. Nel posticipo domenicale la Juventus si impone per 2-0 sul Genoa e sale al quinto posto a pari punti con la Fiorentina. Chiudono il turno Empoli – Udinese e Cagliari – Torino.