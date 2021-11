Serie A – Napoli poker e primato, Milan ancora ko. Juventus a picco

La 14° giornata di Serie A si apre con lo scontro tra Cagliari e Salernitana, i fanalini di coda del campionato. La gara finisce con un 1-1 che non serve a nessuno. Vince in rimonta l’Empoli, che batte 2-1 un’ottima Fiorentina nel derby toscano e sale a +9 sul terzultimo posto occupato dal Genoa. I liguri non ingranano e rimediano un punto ad Udine grazie allo 0-0 del Friuli. Tre punti importanti per la Sampdoria, che a Marassi batte 3-1 il lanciatissimo Verona. Cade di nuovo la Juventus, che allo Stadium perde 1-0 contro l’Atalanta scivolando sempre più lontano dalle parti nobili della graduatoria. Gli uomini di Gasperini consolidano così il quarto posto. Cade clamorosamente in casa il Milan. I rossoneri perdono 3-1 con il Sassuolo incappando nel secondo ko consecutivo. Ne approfitta il Napoli che rifila un pesante 4-0 alla Lazio di Sarri e vola da solo in testa. Non sbaglia l’Inter, che si impone per 2-0 sul campo del Venezia restando a -4 dagli azzurri. Colpo esterno del Bologna, che sconfigge 1-0 lo Spezia e si porta a ridosso della zona Europa League. La Roma piega 1-0 il Torino e resta a -3 dalla zona Champions.