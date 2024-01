Fonte legaseriea.it

Serie A – Il Milan batte la Roma, vola la Lazio

Il Milan approfitta del pareggio della Fiorentina e scava un solco in classifica superando la Roma a San Siro. I rossoneri arrivano a quattro punti dalla Juventus, che proverà martedì a rispondere alle vittorie delle due milanesi. Questa sera la formazione di Pioli è passata subito in vantaggio con Adli, che all`11` trova dal limite un preciso rasoterra di sinistro che non lascia scampo a Svilar. La gara è giocata ad alti ritmi, con continui ribaltamenti di fronte. Theo Hernandez colpisce il palo da posizione defilata, Celik costringe Maignan alla super parata, Pulisic di testa sfiora il palo e ancora Maignan ferma Spinazzola. La ripresa non è da meno dello spettacolo offerto nella prima frazione. Al 56` Giroud da due passi deposita in porta il raddoppio su assist di Kjaer. Il Milan potrebbe chiuderla con Pulisic che però non trova lo specchio, e dopo dieci minuti la Roma accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da Paredes, riaprendo i giochi. I giallorossi ci credono e sfiorano il pari con Pellegrini, che in due conclusioni viene murato prima da Giroud e poi da Gabbia. A riportare serenità in casa Milan ci pensa Theo Hernandez, che scarica un missile dal limite sotto la traversa finalizzando uno splendido assist di tacco di Giroud. E` il gol che taglia le gambe alla Roma, anche se l`indomito Pellegrini ci prova ancora, trovando la respinta di Maignan. Allo scadere va in cronaca il palo di Musah, che avrebbe sancito un punteggio troppo pesante per gli ospiti.

Fiorentina e Udinese pareggiano 2-2, con i friulani avanti due volte e i toscani bravi a recuperare. Al 10` ospiti in vantaggio con una ripartenza di Lovric che va a concludere in porta di sinistro. La Fiorentina prova a manovrare, ma nei primi quarantacinque la formazione di Cioffi è più pericolosa, con Lucca e Pereyra a sprecare, mentre su Samardzic è bravo Terracciano in tuffo. Nel secondo tempo i viola cambiano marcia, anche grazie all`ingresso del nuovo arrivo, Faraoni, e di Arthur. E` proprio l`ex Hellas Verona a crossare il pallone che Beltran di testa gira in porta per il pareggio al 55`. Bianconeri di nuovo avanti al 73`, quando Thauvin anticipa tutti in area. A 5` dal termine, su conclusione dello scatenato Beltran, Ferreira impatta col braccio, determinando un rigore per la squadra di Italiano. Sul dischetto si presenta Nzola, che non fallisce il tiro del 2 – 2 finale (per lui otto trasformazioni sui nove rigore calciati in Serie A TIM). Il punto di oggi serve alla Fiorentina per riprendersi il quarto posto in solitaria (+1 sulla Lazio), mentre l`Udinese aggancia il Cagliari al quartultimo posto con 18 punti.

Vittoria in rimonta del Cagliari che supera il Bologna 2 – 1 allungando la serie di risultati utili consecutivi tra le mura amiche (4 successi e 2 pareggi). La formazione di Ranieri ci prova con un tiro dalla distanza di Viola al 10`, ma sono i felsinei a passare per primi al 24`: Orsolini scende sulla fascia, resiste al ritorno di Augello e beffa Scuffet con un tiro sul primo palo. I sardi pareggiano subito con Petagna, che alla mezz`ora elude l`uscita di Skorupski e deposita il pallone nella porta sguarnita. Nella ripresa il Bologna tiene il possesso del pallone, ma sono ancora i padroni di casa a passare: Wieteska dalla sinistra al 69` crossa a centroarea, Calafiori si trova sulla traiettoria e inavvertitamente devia nella propria porta. Assalto finale dei ragazzi di Motta, ma nè Orsolini, nè Fabbian riescono a sfruttare le loro occasioni per pareggiare.

Quarta vittoria consecutiva in Serie A TIM della Lazio che spicca il volo in classifica arrivando in zona Champions. I biancocelesti si ritrovano senza centravanti nell`undici titolare (Castellanos infortunato, Immobile inizialmente in panchina), ma Felipe Anderson, schierato in tale ruolo, ripaga la fiducia di Sarri. E` infatti del brasiliano la firma sul gol partita, realizzato con un tiro sotto la traversa dopo il tocco smarcante del rientrante Luis Alberto al 58`. Nella prima frazione partita equilibrata terminata a reti bianche, poi sotto le invenzioni di Luis Alberto i laziali passano in vantaggio e nel finale Provedel riesce a difendere il risultato dai tentativi di Krstovic e Strefezza.