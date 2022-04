Serie A – Crolla il Napoli, frena ancora il Milan. Sorride l’Inter

Nella 32° giornata di Serie A sorride solo l’Inter tra le squadre coinvolte nella lotta scudetto. I nerazzurri battono 2-0 il Verona a San Siro ed agguantano il Napoli, che cade clamorosamente in casa contro un’ottima Fiorentina. I viola vincono 3-2 al Maradona scavalcando l’Atalanta, che perde 2-1 sul campo del Sassuolo. Frena ancora il Milan che non sa più segnare. I rossoneri impattano 0-0 a Torino contro i granata e restano primi a +2 sull’Inter che deve però recuperare ancora una gara. La Juventus piega 2-1 il Cagliari in rimonta e difende il quarto posto a +5 sulla Roma, che nel finale batte 2-1 in rimonta la Salernitana. Dilaga la Lazio, che rifila un pesante 4-1 al Genoa a Marassi. Rossoblù sempre in piena zona retrocessione a pari punti con il Venezia, sconfitto in extremis per 2-1 dall’Udinese. Finisce a reti bianche il match tra Empoli e Spezia, un punto che tutto sommato sta bene ad entrambe ormai ad un passo dalla salvezza. Chiude il turno Bologna-Sampdoria.