Secondigliano – Ruba le barre portapacchi da un’auto: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Madonna dell’Arco, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale, hanno notato un giovane che, dopo aver smontato le barre portapacchi dal tettuccio di un’auto, armeggiava accanto alla portiera della vettura.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una chiave esagonale e di un giravite a doppia punta.

V.A., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, tentato furto e danneggiamento aggravato.