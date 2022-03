Napoli – Controlli “movida” in città, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Decumani, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli ai Quartieri Spagnoli e al centro storico.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Montecalvario in via Toledo, largo Berlinguer e nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 180 persone, controllato 9 esercizi commerciali e rimossi 10 veicoli in divieto di sosta.

Ancora, i poliziotti del Commissariato Decumani, nel centro storico ed in particolare in zona Borgo Orefici e piazza del Gesù Nuovo, hanno identificato 69 persone e rimosso 5 veicoli in divieto di sosta; inoltre, durante i controlli in piazza del Gesù Nuovo sono stati avvicinati da alcuni giovani i quali hanno raccontato che poco prima, all’interno del Chiostro di Santa Chiara, erano stati vittime di un’aggressione da parte di alcuni ragazzi armati di noccoliere e bastoni telescopici.

Gli operatori, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, si sono recati presso il luogo dell’aggressione e, grazie alle descrizioni delle vittime, hanno riconosciuto e bloccato un gruppo di 7 giovani trovandoli in possesso di 4 tirapugni e 3 manganelli telescopici.

Due degli aggressori, 14enni napoletani, sono stati denunciati per lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre gli altri, minori tra i 12 e i 13 anni, sono stati affidati ai genitori.