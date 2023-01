Scontri fra i tifosi della Paganese e della Casertana: incendiato un bus [VIDEO]

Scontri fra i tifosi della Paganese e della Casertana, incendiato un bus. Borrelli: “Ennesima vergogna dopo quanto accaduto fra i supporter di Napoli e Roma. Si individuino i responsabili e vadano in galera.”

“Sono inquietanti le immagini che ci arrivano da Pagani dove, all’esterno dello stadio Marcello Torre, si sono registrati violenti tafferugli fra i tifosi della Paganese e quelli della Casertana, prima del match valevole per la serie D. Dai video che ci hanno inviato, un pullman che trasportava tifosi casertani è stato dato alle fiamme durante gli scontri. L’ennesima vergogna a poche settimane dalla guerriglia fra tifosi del Napoli e quelli della Roma. Purtroppo certa gentaglia proprio non vuol imparare. Arrivare alla violenza per motivi calcistici è da barbari, chiediamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Guai a fargliela cavare con un semplice Daspo, devono andare in galera”. Sono le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

VIDEO: https://fb.watch/id5M_zwOSD/