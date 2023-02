Sassuolo – Napoli 0-2, le pagelle: Kvara un alieno, uragano Osimhen

MERET 6: il Sassuolo è pericoloso ma quando si fa vedere dalle sue parti lui c’è. Graziato dal palo nel primo tempo, non compie parate difficilissime ma è sempre attento. Solido

DI LORENZO 6,5: spinge con la solita caparbietà, soffre un po’ Laurienté nel primo tempo poi prende le misure. Accompagna l’azione con continuità. Gagliardo

RRAHMANI 6,5: serata non semplice, con gli sguscianti attaccanti neroverdi, ma gioca con la solita calma olimpica. Lancia Osimhen in occasione del gol, sempre pulito nelle chiusure. Preciso

KIM 6,5: fa valere forza fisica e senso della posizione. Non sbaglia praticamente nulla, chiude ogni varco. Tenaglia

OLIVERA 6,5: qualche piccola sbavatura in ripiegamento ma cresce alla distanza giocando con personalità. Dialoga bene con Kvara. Diesel

ANGUISSA 6,5: solito ottimo contributo in entrambe le fasi di gioco, si sgancia in avanti quando può contribuendo a tenere alto il baricentro della squadra. Colonna (dal 77′ NDOMBELE s.v.)

LOBOTKA 7: la palla tra i suoi piedi è praticamente in banca. La nasconde agli avversari costretti sistematicamente al fallo, si conferma vero fulcro della manovra azzurra. Professore

ELMAS 6,5: rilanciato dal primo minuto partecipa attivamente al gioco garantendo qualità e inserimenti. Stavolta non trova la porta, ma la sua duttilità e imprevedibilità portano enormi vantaggi al Napoli (dall’84’ ZERBIN s.v.)

POLITANO 6: appare reattivo e coinvolto ma non ruba l’occhio. Meno appariscente del solito. Ombrato (dal 58′ ZIELINSKI 6: si becca un giallo immeritato dopo un fallo che da subito diventa commesso. Contribuisce ad amministratore il risultato alimentando il possesso palla. Compitino)

OSIMHEN 7,5: mette a ferro e fuoco la difesa di casa. Incontenibile quando viene lanciato in campo aperto, prima colpisce il palo poi trova il 2-0 da posizione impossibile. Sfiora il gol in altre occasioni. Uragano (dall’84’ SIMEONE s.v.)

KVARA 7,5: il gol con cui sblocca la gara è una perla rara. Parte da centrocampo, in progressione e dopo un paio di dribbling sforna un colpo da biliardo che sblocca il match. Tante giocate di alta scuola, un piacere vederlo giocare. Alieno (dal 76′ LOZANO s.v.)