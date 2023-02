Sassuolo – Napoli: 0-2. Anche il Sassuolo va K.O. sotto i colpi di Kvara e Osimhen

Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Kvara (12°) e Osimhen (33°). Partita bella, ben giocata dai 22 in campo, ma la qualità messa in campo dagli azzurri è notevolmente superiore a quella dei neroverdi; da qui un risultato, che poteva essere anche più ampio: troppe le occasioni non concretizzate dagli uomini di Spalletti. Un plauso va comunque al Sassuolo che, come all’andata, ha preferito non fare barricate, cercando di ribattere colpo su colpo al Napoli. I gol di Kvara e Osimhen sono di una bellezza impressionate: una serpentina del 77 tra i birilli che rievoca le giocate del Dio del calcio ed un fulmine dal fondo di Carechiana memoria il gol del nigeriano. Con la vittoria di oggi, Il Napoli si porta a + 18 sull’Inter.

Tabellino

Sassuolo – Napoli: 0-2 (pt 0-2)

Reti: 12′ Kvaratskhelia (N), 33′ Osimhen (N).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (85’Alvarez), Lopez (85′ Obiang), Henrique (79′ Thorstvedt); Bajrami (79′ Ceide), Defrel (57′ Pinamonti), Laurienté.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Berardi, Ferrari, Muldur, D’Andrea.

Allenatore: Alessio Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (78′ Ndombele), Lobotka, Elmas (85′ Zerbin); Politano (58′ Zielinski), Osimhen (85′ Simeone), Kvaratskhelia (78′ Lozano).

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Sig. Colombo di Como.

Assistenti: Sig. Galetto di Rovigo e Sig. Tolfo di Pordenone.

IV Uomo: Sig. Orsato di Schio.

VAR: Sig. Doveri di Roma 1.

AVAR: Sig. Banti di Livorno.

Ammoniti: 43′ Laurientè (S), 68′ Zielinski (N), 81′ Lopez (S).