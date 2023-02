Sassuolo – Napoli 0-2, Spalletti: ‘Grande prova, ho visto velocità e qualità. Prestazione da squadra super matura’

E’ stata una grande prestazione, la migliore delle ultime nostre gare”. Luciano Spalletti ha raggiunto le mille panchine da professionista e festeggia il traguardo con un successo a Reggio Emilia che lo soddisfa anche sotto il profilo del gioco.

“Stasera ho visto qualità e velocità, siamo stati sintetici e rapidi nel far circolare la palla e poi siamo andati a riproporre gli attacchi con forza“.

“Il Sassuolo è una buonissima squadra e, nonostante la nostra prova molto positiva, loro ci hanno messo in difficoltà un paio di volte. Ma è anche logico perchè abbiamo affrontato un avversario che per come si esprime può competere e dare fastidio a chiunque“.

“Noi abbiamo messo in campo la giusta mentalità, nella ripresa è venuta fuori una squadra super matura che oltre a tenere il campo e il vantaggio è andata a cercare anche il terzo gol”.

“Stiamo dimostrando di avere attenzione, voglia, applicazione altissima, ma non bisogna mai peccare di presunzione. Stiamo vivendo un buon momento e proprio per questo non si deve andare più morbidi nell’impatto della gara ma sempre con determinazione maggiore“.

“Il gruppo sta inviando buoni segnali per il futuro e proprio per questo dobbiamo battere più forte su questo percorso di crescita“.

Adesso inizia l’avventura Champions:

“Conosciamo il valore dell’Eintracht, sono forti fisicamente e attaccano gli spazi con un modulo che conferisce grande compattezza. L’anno scorso hanno raggiunto la finale di Europa League ed hanno la necessaria esperienza europea”.

“Noi dobbiamo essere pronti a giocare ogni singola partita con la stessa determinazione, senza fare calcoli e concentrandoci esclusivamente sulle nostre capacità. Sappiamo che soprattutto in Champions ogni sfida è decisiva. Lo abbiamo fatto sinora anche in campionato e quindi è ben chiara per i ragazzi la mentalità della gara dentro-fuori. Per noi deve diventare una abitudine in ogni confronto“.