Sant’Anastasia – Carabinieri sventano furto in una scuola, 27enne arrestato

E’ da poco passata la mezzanotte quando la centrale operativa della compagnia di Castello di Cisterna segnala alla pattuglia dei Carabinieri di Sant’Anastasia un furto che sta avvenendo in quei minuti nella scuola “Tenente Mario De Rosa” di via Umberto I. I militari si fiondano presso l’istituto e riescono a bloccare il presunto ladro. Si tratta di F. N., 27enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di un televisore, diversi detersivi e alcune merendine che erano all’interno dell’istituto.

La refurtiva è stata restituita alla scuola mentre il 27enne è in attesa di giudizio.