Napoli – Scippa la borsa ad una donna, arrestato 33enne

Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli, si comunica che stamattina personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 26 settembre u.s. dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Z. A., classe 1989, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di furto con strappo aggravato e ricettazione in concorso con persona da identificare.

Il 25 agosto u.s. in questo corso Umberto una donna di nazionalità russa ha subito il furto con strappo della propria borsa, contenente un cellulare ed alcuni effetti personali, ad opera di due soggetti viaggianti a bordo di uno scooter.

In data odierna il soggetto è stato rintracciato all’interno di un’abitazione sita a Marano (Na) e tratto in arresto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.