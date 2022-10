Napoli – Sorpreso con un cacciavite, denunciato 53enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Montedonzelli per la segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite.

Un 53enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.