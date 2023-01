Napoli – Bereszynski: ‘Felice di essere qui, un onore vestire la maglia azzurra’

“Sono felicissimo di essere al Napoli, per me è un onore vestire la maglia azzurra”. Bartosz Bereszynski parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss confidando le sensazioni di questi primi suoi giorni a Napoli.

“Quando mi ha chiamato la Società azzurra sono stato sorpreso ma anche molto contento. E’ una bellissima notizia sapere che un Club così prestigioso si interessi a me, gioco nel gruppo che reputo tra i più forti d’Italia“.

“Lo spogliatoio mi ha accolto benissimo, ci sono bravissimi ragazzi e campioni disponibili e umili. Sono qui soprattutto per crescere e imparare ancora cose nuove per migliorare la mia qualità“.

Cosa ti ha detto Spalletti quando sei arrivato?

“Mi ha spiegato subito i primi dettami tattici perchè venivo da un altro schema di gioco. Mi segue e mi aiuta quotidianamente per il mio inserimento. Si gioca ogni tre giorni e quindi bisogna fare in fretta per mettersi in pari con il gruppo“.

La partita di Genova per te è stato un motivo di emozione:

“Sì, con la Sampdoria ho vissuto 6 anni importanti e per me tornare da avversario è stato un evento particolare. Sono partito da lì per cercare di affermarmi nel calcio italiano. Adesso sono al Napoli e cercherò di dare tutta la mia esperienza per la maglia azzurra”.

Dopodomani c’è subito una sfida speciale:

“La Juventus è una squadra molto forte e so quanto sia sentita la partita qui a Napoli. Conosco Zielo e mi ha spiegato il clima che si crea per questo match e il significato che riveste in città“.

“Giocheremo in uno stadio pieno e abbiamo un obiettivo comune con i nostri tifosi. Sarà una bellissima partita in una cornice molto affascinante. Cercheremo di conquistare il successo e daremo il massimo per riuscirci“.