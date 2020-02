Regno Unito – Brexit, stop ai migranti Ue non qualificati

Il Regno Unito chiuderà le porte ai migranti europei poco qualificati. A partire dal 2021 infatti, dopo la fine della transizione post Brexit, il visto di lavoro potrà essere concesso solo a coloro che abbiano un lavoro da 25.000 sterline l’anno in su, titoli di studio specifici, qualificazione per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell’inglese. I dettagli del provvedimento sono stati illustrati oggi dalla ministra dell’Interno Priti Patel. Si tratta di un modello a punti basato su quello australiano, secondo il quale l’accesso al Regno Unito sarà riservato soltanto alle persone con un minimo di 70 punti, con il punteggio (10 o 20 per voce) che verrà attribuito per ciascuna delle voci sopra menzionate (lavoro, livello di inglese, titolo di studio, ecc).