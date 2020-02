Londra – Accoltellato muezzin in una moschea, arrestato l’aggressore

E’ stato accoltellato a Londra il muezzin incaricato di guidare la preghiera del giovedì sera nella moschea di Regent’s Park. L’uomo, secondo i media, ha riportato una ferita superficiale e non sarebbe in pericolo di vita. L’autore dell’attacco è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Probabilmente si tratta di un attacco anti islamico.