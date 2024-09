Potenza – Turris 2-0 – Una rete per tempo condanna i corallini alla seconda sconfitta in campionato

Potenza – Turris: 2-0. Caturano e D’Auria stendono i corallini che restano a zero punti in classifica

Perde ancora la Turris, che resta a zero punti in classifica dopo 2 giornate. Nel finale di tempo la sblocca Caturano con assist di D’Auria. Gli uomini di Conte, però, non si disuniscono e sfiorano il pari a pochi secondi dal fischio del direttore di gara.

Seconda frazione ritmi bassi e il Potenza al minuti 65 trova il raddoppio con D’Auria. La Turris non riesce a sfondare e ci prova solo dalla distanza, prima con Giannone e poi con Scaccabarozzi, concludendo con un nulla di fatto.

I corallini saranno impegnati Sabato sera tra le mura amiche contro il Latina

Primo tempo

Al 6′ squillo del Potenza con Caturano che riceve da D’Auria e calcia forte. Marcone manda in angolo.

Al 10′ risponde la Turris. Solmonte colpisce di testa, il pallone sfiora il palo e finisce fuori.

Al 30′ la sbloccano i padroni di casa con Caturano che riceve il pallone a porta vuota da D’Auria e dopo una serie di rimpalli riesce a fare entrare in rete la sfera.

Al 46′ grandissima occasione per la Turris. Solmonte riceve tutto solo in area, controlla e calcia, ma trova l’opposizione di Cucchietti. Corallini vicini al pari.

Secondo tempo

Al 65′ raddoppia il Potenza con D’Auria. Caturano serve in profondità l’ex calciatore corallino che a tu per tu con Marcone, realizza.

Al 78′ Giannone calcia dai 25 metri, Cucchietti respinge.

Al 82′ ci prova ancora dalla distanza la Turris, stavolta con Scaccabarozzi, ma il pallone finisce a lato.