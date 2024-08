Fonte sscnapoli.it

Napoli – Ufficiale l’acquisto di Romelu Lukaku

Il Napoli ufficializza l’acquisto di Romelu Lukaku

La SSC Napoli ufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea.

LA SCHEDA

Romelu Lukaku

Data di nascita: 13/05/1993

Città di nascita: Antwerpen, Belgio

Età: 31

Altezza: 191 cm

Nazionalità: Belga

Posizione in campo: Attaccante

Antonio Conte è l’allenatore con cui Romelu Lukaku ha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 47 reti in 72 presenze, in media una marcatura ogni 125 minuti giocati.

Romelu Lukaku ha realizzato almeno 10 gol in 11 delle ultime 12 stagioni (dal 2012/13) nei cinque maggiori campionati europei (unica eccezione le otto reti con il Chelsea nel 2021/22), nel periodo considerato solo Robert Lewandowski è andato in doppia cifra più volte dell’attaccante belga nei cinque tornei continentali più importanti (12).

Romelu Lukaku ha collezionato in totale 129 presenze e 70 gol in Serie A; la sua stagione più prolifica nella competizione è stata la 2020/21 (24 reti), sotto la guida di Antonio Conte all’Inter.