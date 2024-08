Turris – Altamura: 1-3 – Conte: “Se qualcuno vuole andare via, deve essere accontentato.”

Sulla partita: “Oggi bisogna dare giudizi, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo giocato coi 2006 ed i 2008.

Oggi il risultato mi interessava relativamente.”

Sui senatori: “Non c’è un singolo che deve essere protagonista, c’è una questione di gruppo, di squadra. I protagonisti devono essere tutti. Mi piace parlare del gruppo, che spero possa diventare una squadra.”

Sulla risposta del pubblico: “Non poteva essere altrimenti, aldilà delle vicissitudini, la società ha sopperito alle mancanze della gestione passata. Oggi c’è stato un bel segnale da parte dei tifosi. Sono loro che ci devono trascinare.”

Sui nuovi acquisti: “Arrivo da un’esperienza in cui succedeva spesso che i giocatori passavano dalla primavera e dovevano subito ambientarsi alla Serie C. È cambiato tanto rispetto allo scorso anno, lo zoccolo duro che è stato qua e sa come funzionano le cose, è fondamentale per noi.”

Su chi vuole andare via: “Non bisogna trattenere nessuno, se qualcuno vuole andare via, deve essere accontentato. Non è una cosa negativa, fa parte del gioco, è così, non bisogna restarci male.”